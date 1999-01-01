飼主是癮君子，家中毛小孩罹癌風險將大增，獸醫表示，二手菸、三手菸是危害毛小孩健康的隱形殺手，飼主一…
太平山國家森林遊樂區台灣山毛櫸步道一O七年度十月六日-十一月十一日每周六、日實施翠峰景觀道路動態總量交通管制。
秋天腳步將近，預…
交通部高速公路局昨（二）日表示，本次國慶日（十月十日）為單一日假期，高公局預估交通量，介於平日（八十七百萬車公里）與例假日（一百…
全國船代公會最近召開理監事會，對交通部日前所公告《商港港務管理規則》增修條文及《船舶使用低硫燃油檢查作業程序》目前沒有英文版，建…
飼主是癮君子，家中毛小孩罹癌風險將大增，獸醫表示，二手菸、三手菸是危害毛小孩健康的隱形殺手，飼主一天超過一包菸，狗發生異位性皮膚…
根據中醫的理論認為，中秋前後偏燥，臺北市立聯合醫院中醫師周暉哲表示，秋燥之時，宜養肺潤肺，不妨可以食用百合白果銀耳湯，來改善秋冬…
一名30多歲女性上班族天天喝一杯黑糖珍珠鮮奶，造成顳顎關節發炎變形，用力張開口，關節還會發出聲響，醫師指女子咀嚼肌過度使用造成緊繃…
由輔仁大學藝術學院主辦的《漢字演變與書法欣賞》演講會昨（二）日晚上在輔大進修部大樓舉辦，邀請福建省泉州師範學院閩台書法文化研究所…
銀髮族照護議題近年成為熱門的話題，好食客營養師專業團隊提供三個樂齡飲食原則，讓長者們可以吃得很開心，又可以符合銀髮族的飲食需求。
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台灣人力外移近年持續增高，除了反映經濟景氣，更是台灣低薪下的現實寫照，若單就赴中國大陸的不說，近年往東南亞的比例已逐漸上揚，如果…
新北市連續六年舉辦土地公文化祭，今年邁入第七年，是中和區年度盛事，各土地公廟共同參與，更邀請到全國海拔最高的土地公廟的關仔嶺崁頂…
位於基隆市安樂路二段、安和一街口的人行天橋，由於使用率相當低，基隆市府將於五日（星期五）夜間拆除，市長林右昌昨（二）日前往現場會…